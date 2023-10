Mulher fica sem acreditar no que veio dentro da pizza que ela pediu na Domino’s

É fato que a festa de Halloween está bem próxima (no próximo dia 31 de outubro), mas as surpresas assustadoras chegaram mais cedo para uma mulher que decidiu pedir uma pizza em uma loja da franquia Domino’s.

Georgia Cook, de 38 anos, teria pedido uma pizza para dividir com o esposo, Dillon, de 27 anos, e o filho, George, de 5. Porém, quando abriu a caixa, a travessura que estava na comida deixou a mulher aterrorizada.

“Sentei-me para comer minha pizza, e Dillon gritou: ‘Tem uma aranha na pizza!’. Isso acabou com a nossa refeição, e não foi barata. Ficamos com raiva. Depois disso, entrei em contato imediatamente com a pizzaria e a resposta foi que verificam nossas pizzas com muito cuidado”, disse no TikTok.

Sim! Tinha uma enorme aranha cozida no meio do recheio da pizza da franquia multinacional.

“Fiquei com muita raiva e disse: ‘É isso?’ Claramente chegou lá de alguma forma. Antes de encerrar a ligação, eu disse a eles que iria levar isso adiante”, continuou.

“Trabalho na indústria alimentícia há oito anos. Entendo que alguns incidentes acontecem, mas não ter interesse em corrigir o problema é simplesmente terrível. Todos os meus amigos e parentes estão assustados”, finalizou.

Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. “É para dar uma crocância maior em clima de Halloween”, disse um.

Veja só!