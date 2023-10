Pertinho de Goiás está escondida uma praia que em nada perde para as maravilhas de Cancún

Na divisa entre Goiás e Tocantins, próximo à cidade de Campos Belos, existe um destino turístico capaz de surpreender até aqueles que já estiveram em Cancún.

Trata-se da Praia do Pequizeiro, que fica no município de Lavandeira, no Tocantins. Ainda que não se encontre de frente a um oceano, as paisagens no cerrado local também são deslumbrantes.

O que mais chama a atenção dos visitantes é a água cristalina na qual eles podem dar um mergulho para matar o calor.

Além disso, quem é fã de uma aventura também pode montar a própria barraca no local, pois lá oferece uma área de camping.

Por se encontrar dentro de uma propriedade privada, é necessário pagar uma taxa para adentrar na propriedade. Além disso, é aconselhável contratar um guia para a visitação.

Isso porque a região apresenta rios, serras, cachoeiras, trilhas e cerca de 200 cavernas catalogadas, e a contratação de um profissional pode potencializar a qualidade do passeio.

A Praia do Pequizeiro fica aberta para visitação todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 08h às 17h.