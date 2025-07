6 restaurantes incríveis que você precisa conhecer em Anápolis (valem cada centavo)

Do sushi bem feito ao arroz com pequi da roça, eles entregam experiências gastronômicas que valem cada centavo

Anna Júlia Steckelberg - 05 de julho de 2025

Se tem uma coisa que o anapolino leva a sério é a comida. De pratos regionais bem servidos a experiências gastronômicas mais elaboradas, Anápolis se firmou como um dos polos gastronômicos mais diversos do interior de Goiás.

A cidade, que já é conhecida pelo desenvolvimento industrial e pela localização estratégica entre Goiânia e Brasília, agora chama atenção também pela variedade e qualidade de seus restaurantes.

E a boa notícia? Não é preciso sair da cidade para fazer uma verdadeira viagem de sabores. Anápolis abriga casas que valorizam ingredientes locais, apostam na criatividade dos chefs e entregam experiências que agradam tanto o paladar quanto o bolso.

Muitos desses locais, inclusive, têm avaliações altíssimas em plataformas como TripAdvisor e Google, o que mostra que a qualidade é reconhecida por moradores e visitantes.

A seguir, selecionamos 6 restaurantes incríveis em Anápolis que valem cada centavo, seja para um almoço especial, um jantar romântico ou simplesmente para sair da rotina com muito sabor.

1. Kenkyo Cozinha Oriental

Para quem aprecia comida japonesa de qualidade, o Kenkyo é praticamente um templo gastronômico. Com ambiente sofisticado, atendimento atencioso e pratos que misturam tradição e inovação, o restaurante oferece uma experiência oriental completa.

No TripAdvisor, os clientes elogiam a apresentação dos pratos, o frescor dos ingredientes e a excelência dos combinados. O festival japonês é destaque e vale cada centavo pela variedade e capricho no preparo.

2. El Mare

Com foco em frutos do mar, o El Mare é uma das gratas surpresas da cena gastronômica anapolina. O restaurante conquista pelo ambiente acolhedor e pelo cardápio sofisticado, que vai muito além do peixe frito com pirão.

Camarões grelhados, moquecas e risotos bem executados fazem parte da experiência. Avaliações apontam a casa como “excelente custo-benefício” e “imperdível para quem gosta de frutos do mar”. É o tipo de lugar que entrega sabor, requinte e um ótimo atendimento.

3. Fulô do Cerrado

Inspirado nos sabores da cozinha regional, o Fulô do Cerrado aposta em pratos autorais com ingredientes típicos do bioma. Tudo é pensado para valorizar o que é local, do pequi ao baru, do arroz com guariroba à carne de lata.

O ambiente é acolhedor, com decoração que remete à cultura goiana e atendimento que faz o cliente se sentir em casa. Nas redes sociais e sites de avaliação, a experiência é constantemente descrita como “afetuosa e saborosa”. Ideal para quem busca comida com alma.

4. Chão Goiano

Para quem é fã da tradicional comida caipira, o Chão Goiano é parada obrigatória. Com um buffet variado, pratos bem temperados e um ambiente que remete às fazendas do interior, o restaurante serve de tudo um pouco: arroz com pequi, frango com quiabo, costela assada, pamonha e até sobremesas caseiras.

No TripAdvisor, é destaque entre os estabelecimentos de comida típica da cidade, com muitos elogios ao sabor e à fartura. É aquele restaurante que alimenta o corpo e a memória afetiva.

5. Candeeiro Restaurante

Com proposta contemporânea e clima intimista, o Candeeiro Restaurante é um dos queridinhos de quem busca algo mais sofisticado em Anápolis. A casa aposta na mistura de técnicas modernas com ingredientes regionais, criando pratos criativos e muito bem apresentados.

O ambiente é elegante sem ser pretensioso, perfeito para jantares especiais. As avaliações destacam a excelência no atendimento, o capricho em cada detalhe e o menu que surpreende até os paladares mais exigentes.

6. Pamonha Pura e Caldos

Nem só de alta gastronomia vive um bom roteiro. O Pamonha Pura e Caldos mostra que comida simples, quando bem feita, também pode ser incrível. O cardápio oferece diversas versões de pamonhas (salgadas e doces), além de caldos variados e acompanhamentos que confortam o estômago e o coração.

O local é constantemente elogiado pela higiene, atendimento rápido e sabor caseiro. Uma ótima pedida para um jantar descomplicado e cheio de sabor goiano.

