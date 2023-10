Semana começa com temperaturas altas e pancadas de chuva em cidades de Goiás

Uma nova semana está começando e os goianos já podem se preparar para eventuais pancadas de chuva acompanhadas pelo calorão, que ainda não deverá dar trégua nos municípios.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado neste domingo (29), com validade para segunda-feira (30).

As regiões Sul e Sudoeste do estado devem experimentar os maiores volumes de chuva, que podem chegar a cerca de 10 mm ao longo do dia.

Os municípios de Itumbiara e Cristalina são os que devem registrar os picos mais altos de chuva, cada um com 06 mm.

Com relação às temperaturas, espera-se que as médias mantenham-se elevadas em todo o estado.

O destaque fica, mais uma vez, para Porangatu. Com 38 °C, a cidade deve marcar a maior máxima de Goiás, com mínima de 24 °C.

Em Goiânia, o calorão também se mantém firme e espera-se uma variação de 34 °C como máxima, mínima de 21 °C e 4 mm de chuva.

Já em Anápolis, o calor pode chegar a 31 °C, com chance dos termômetros registrarem uma queda até os 22 °C. Já o volume previsto de precipitação é de 3 mm.