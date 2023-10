Campeonato de jogo eletrônico chega a Goiânia com premiação de até R$ 1.500

Os adeptos aos jogos eletrônicos poderão demonstrar as habilidades na modalidade com a chegada do Campeonato de Valorant, em Goiânia.

O evento, organizado pela loja de tecnologia PrimeTek, acontecerá entre os dias 25 de novembro até 02 de dezembro.

A primeira fase do torneio será feita de forma presencial no comércio, que fica localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link que está na bio da página oficial da loja no Instagram. O valor da taxa é de R$ 50 por equipe.

A competição contará com premiações em dinheiro para os competidores que conquistarem o primeiro, segundo e terceiro lugar.

Para quem ocupar a 3ª posição, o valor ofertado será de R$ 500. Enquanto para o 2º, o prêmio é de R$ 1.000. Já para o 1º, a quantia será de R$1.500.