Homem é morto a facadas pelo cunhado após ameaçar atear fogo na casa com a esposa dentro

Uma briga de família no setor rural do município de Rio Quente, interior de Goiás, acabou resultando em um assassinato, no começo da madrugada desta segunda-feira (30).

A vítima, Geildo Borges dos Santos, de 38 anos, teria sido esfaqueada pelo próprio cunhado, de 25 anos, após ameaçar atear fogo na casa em que morava com a esposa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito do homem, que encontrava-se bastante ensanguentado e com marcas de perfuração na altura do ombro.

Conforme o relato do sogro, tudo teria começado com a vítima iniciando um bate-boca com o cunhado, suspeito do crime, a respeito da relação que tinha com a esposa.

Em determinado momento da confusão, Geildo teria ameaçado incendiar a casa em que residia com a companheira quando os dois estivessem sozinhos.

O irmão da mulher não aceitou a situação e o clima se agravou ao ponto de a vítima sacar um facão e ameaçar o cunhado que, por sua vez, utilizou de uma faca que carregava consigo para desferir os golpes no familiar.

Após a agressão, o suspeito teria então fugido da cena do crime antes de as autoridades chegarem. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica também estiveram presentes e realizaram o recolhimento do corpo.