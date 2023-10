Quem possui uma moeda de 5 centavos como essa pode receber até R$ 800

Em tempos de nova era digital, pagamentos por aproximação, NFC, inteligências artificiais e por aí vai, usar a velha e conhecida moeda como forma de pagamento de uma conta ou dívida está cada vez mais raro no mundo e com os dias contados.

Já pensou você encontrar uma moeda de R$ 0,05 no seu bolso ou na sua carteira e poder fazer com que essa quantia se multiplique e chegue a um montante de R$ 800,00 para gastar como quiser?

Isso pode ser possível. Basta apenas você ter a sorte de achar um modelo raro, com uma característica incomum das demais produzidas que vamos exibir a seguir.

O perfil no TikTok ‘RNF Coleções’ apresentou um modelo raríssimo e único de moeda de R$ 0,05 que seria bem difícil de encontrar hoje em dia e com características de erros de fábrica bem específicos.

De acordo com a publicação, o defeito catalogado de R$ 800,00 é o BRASIL DUPLO. Se você observar na estrutura da moeda comum, vai perceber que ela tem o nome BRASIL bem no canto superior esquerdo, no anverso.

No modelo com fabricação errada, logo atrás da imagem do TIRADENTES possui uma outra palavra BRASIL.

Esse erro duplo de escrita no lado oposto do anverso da moeda está registrado no catálogo de erros com uma bonificação para quem tiver posse desse colecionável.

Confira o vídeo completo: