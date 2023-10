Saiba como será a programação dos cemitérios de Goiânia, Aparecida e Anápolis no feriado de Finados

Com a chegada do Dia de Finados, a Arquidiocese de Goiás preparou celebrações em diversos cemitérios do estado. Assim, o momento de relembrar aqueles que se foram poderá ser acompanhado por sacerdotes, orações e cânticos.

Na capital, os trabalhos ocorrem em diversas unidades, variando de acordo com a programação da gestão. No Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Centro-Oeste, no Cemitério Parque Memorial e no Cemitério Vale da Paz – ambos na fazenda Vau das Pombas – os horários serão às 08h, 10h, 14h e 16h.

Já no Cemitério Parque, no Setor Gentil Meireles, ocorrem celebrações às 07h, 09h, 11h, 14h, 15h30 e 17h.

No Vale do Cerrado, situado no Conjunto Vera Cruz, será às 09h e 16h, e no Santana, no Setor dos Funcionários, serão às 08h, 10h, 15h e 17h.

E no Cemitério Jardim da Saudade, no Parque dos Buritis, haverá missas às 08h, 10h e 14h.

Em Aparecida de Goiânia, o Cemitério Central terá cerimônias às 08h, 10h e 16h. No Jardim da Esperança, no Setor Buenos Aires, e no Jardim da Paz, na Vila Brasília, ocorrem também no mesmo horário.

Já em Anápolis, o Cemitério São Miguel – o mais antigo da cidade – terá diversos encontros ao longo do dia, das 07h até às 17h, com cerimônias se iniciando a cada hora, exceto 12h.

O Cemitério Park terá programações às 07h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h e 17h30.

Com um cronograma mais apertado, o Cemitério Memorial Park terá celebrações às 07h, 15h e 17h.

Confira a tabela de programação completa

Goiânia

Cemitério Jardim das Palmeiras – 10h, 14h e 16h

Cemitério Parque Memorial – 10h, 14h e 16h

Cemitério Vale da Paz – 10h, 14h e 16h

Cemitério Parque – 07h, 09h, 11h, 14h, 15h30 e 17h

Cemitério Vale do Cerrado – Conjunto Vera Cruz – 09h e 16h

Cemitério Santana – Setor dos Funcionários – 08h, 10h, 15h e 17h

Cemitério Jardim da Saudade – Parque dos Buritis – Goiânia – 08h, 10h, 14h

Aparecida de Goiânia

Cemitério Central – Aparecida de Goiânia – 08h, 10h e 16h

Cemitério Jardim da Esperança – Setor Buenos Aires – Aparecida de Goiânia – 08h, 10h e 16h

Cemitério Jardim da Paz – Vila Brasília – Aparecida de Goiânia – 08h, 10h e 16h

Anápolis

Cemitério São Miguel – 07h, 08h, 09h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h.

Cemitério Park – 07h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30

Cemitério Memorial Park – 07h, 15h e 17h