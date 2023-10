Ficar dependente emocionalmente de alguém dentro de um relacionamento é um passaporte direto para perder a saúde mental e tranquilidade.

Afinal, aqui trata-se de um apego enorme ao outro, como se fosse uma dependência química, em que é impossível ficar longe daquele vício.

Bom e aquele que se encontra nesse nível de relacionamento sente muita dificuldade em aceitar essa situação e reconhecer que algo não vai bem.

6 comportamentos que indicam que você se tornou dependente emocionalmente de alguém

1. Sua vida é toda depende do outro

Vamos começar pelo óbvio!

Jamais siga em frente em um relacionamento em que você só se vê tendo sucesso se for ao lado do outro.

Essa dependência pode ser super problemática, já que nunca se sabe até quando a relação vai durar e quando você vai precisar seguir usando suas próprias pernas.

2. É impossível ver uma forma de sair dessa relação

Um namoro passa a ser um problema na vida de um dos lados quando ele se vê completamente refém daquilo, não conseguindo sair ou terminar com o parceiro.

Uma relação saudável é baseada na liberdade, amizade e lealdade. Amar também é deixar ir e os casais que sabem administrar isso bem, sabem quando é a hora de seguirem rumos separados e sozinhos.

3. Deixar de ter amor próprio

As melhores pessoas para se relacionar são as que cuidam de si e quando falamos disso, nos referimos aos que se importam com o seu emocional, saúde física e espiritual.

Com o interior em dia e de bem com a vida, um relacionamento vai para frente, sem desgaste ou problemas.

4. Possuir muita insegurança

Outro indício de uma forte dependência emocional é aquela insegurança profunda.

Nessas horas, aquele que guarda esse sentimento vive um constante medo de ser deixado, traído ou passado para trás.

5. Fazer tudo pelo outro e esquecer de si mesmo

Se dentro do seu relacionamento, você sente que sua vida mudou para pior e a rotina do outro possui um enorme grau de importância para você, a ponto de ocupar mais seu dia a dia do que suas prioridades, atente-se!

Um namoro saudável é formado a partir de mutualidade e ele vem para transformar, e não para completar sua vida. Você pode estar dependente emocionalmente dessa pessoa!

6. Ciúme doentio

Por fim, assim como a insegurança, o ciúme doentio também aflora quando estamos com uma certa dependência do outro.

Ele surge quando a vítima sente um medo constante de ser trocada. Bom e normalmente trata-se de um ciúme que extrapola a razão humana, gerando muita possessividade, ira e ansiedade.

