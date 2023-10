Concurso público para nível médio e técnico também tem vaga para Goiás; veja o edital

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01) anunciou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 19 vagas e formação de cadastro de reservas.

A seleção é voltada para profissionais de nível médio e técnico, para atuar nos municípios de Goiânia, Brasília, Cuiabá, Manaus, Boa Vista, Campo Grande, Palmas, Porto Velho e Rio Branco.

Na capital do estado de Goiás, as vagas disponíveis são para os cargos de Assistente Administrativo (01) e e Agente de Fiscalização (02).

Os selecionados irão receber um salário de R$ 2.100 a R$ 3.150, além de benefícios, para atuar em uma carga horária de 40h semanais.

Para participar, os interessados terão até às 23h do dia 06 de dezembro para realizar a inscrição, por meio do site do Instituto Quadrix. É cobrada uma taxa de R$ 68 e R$ 72, conforme o nível exigido para o cargo.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 14 de janeiro.

Os concorrentes de nível técnico serão julgados também por avaliação de cursos e experiência profissional.

Mais informações a respeito do processo seletivo podem ser conferidas no edital.