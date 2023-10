Motociclista morre após bater em traseira de caminhão na Avenida 85, em Goiânia

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão deixou um motociclista, de 25 anos, morto na Avenida 85, no Setor Bueno, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (31).

A colisão ocorreu por volta das 05h30 quando o veículo de grande porte, que se encontrava parado do lado esquerdo da via, aguardava a abertura do sinaleiro para acessar a Avenida Mutirão.

Nesse momento, após a mudança na sinalização, o motociclista acabou passando pelo trecho e colidindo na traseira do caminhão, vindo a óbito.

Mesmo com o impacto, o motorista não notou e seguiu o trajeto, mas foi notificado pela Polícia Militar (PM) mais a frente sobre o ocorrido e retornou para o local.

Até o momento, o trânsito está interditado para os motoristas que saem do Setor Serrinha com destino ao Setor Central.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local para atendimento da ocorrência.