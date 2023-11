Polícia vai investigar se jovem que morreu em fazenda no interior de Goiás foi atingido por raio

Um jovem, de 21 anos, faleceu na manhã desta terça-feira (31), sob a suspeita de ter sido atingido por um raio, na zona rural de Piranhas, no Oeste Goiano.

O fato teria ocorrido por volta das 09h30 da mesma data, em uma fazenda dentro dos limites do município.

A vítima estaria trabalhando no roçado e acabou sendo atingida pela descarga elétrica atmosférica, falecendo na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado até o local e encontrou o corpo do jovem caído ao lado de um trator, com marcas no peito e abdômen, compatíveis com a ocorrência da queda de um raio.

No entanto, apenas uma análise mais aprofundada da Polícia Científica poderá determinar se esse foi, de fato, o motivo da morte da vítima.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às apurações do ocorrido.