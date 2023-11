Pesquisa Serpes para Prefeitura de Goiânia anima Adriana Accorsi e Vanderlan Cardoso

Petistas receberam com otimismo o resultado da pesquisa Serpes que apontou que a pré-candidata do partido à Prefeitura de Goiânia, deputada Adriana Accorsi (PT), lidera a pesquisa espontânea e a coloca em segundo na estimulada, atrás do senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Um deles ouvido pela Rápidas disse que existe espaço para crescimento durante o período de campanha eleitoral, haja visto que a rejeição da pré-candidata também não é alta.

Vanderlan Cardoso (PSD) é outro que aparece bem cotado entre os goianienses. O pessedista liderou a pesquisa estimulada e ficou em segundo na espontânea, atrás de Accorsi.

Um correligionário de Vanderlan ouvido pela Rápidas disse que o resultado é um reflexo do bom trabalho do político no Senado Federal. No entanto, lembrou que, apesar dos números relevantes, o parlamentar ainda não decidiu se vai disputar o Paço Municipal.

A indefinição para colocar o nome à disposição inclusive foi um ponto citado pelo colega de partido do senador. De acordo com ele, os números de Vanderlan poderiam ser melhores caso tivesse consolidado a pré-candidatura.

Projeto apresentado na Alego é semelhante ao já proposto por Bia de Lima

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (31) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado Lineu Olímpio (MDB) apresentou um projeto de lei para regulamentar o mercado de crédito de carbono em Goiás.

A proposta é similar a proposta pela deputada Bia de Lima (PT) que já está em tramitação na Casa. À Rápidas, a petista disse que a Casa possui mecanismos para juntar as duas proposições, mas que “construirá a matéria com o deputado sem problema algum”.

Deputados sobem o tom contra a Equatorial

Após as sucessivas quedas de energia em Goiás, uma audiência pública de tom nada amistoso foi realizada na manhã da última terça-feira (31)

“Vivemos um período onde nós temos um dos piores sistemas de distribuição de energia do Brasil”, sentenciou o deputado Amilton Filho (MDB), que preside a frente parlamentar que avalia os trabalhos da empresa.

“A energia elétrica não pode ser um nó que estrangule o crescimento do nosso estado”.

Exaltado, o deputado Gugu Nader (Agir) ameaçou a abertura de uma CPI contra a Equatorial.

Lyceu de Goiânia passará por reforma milionária

Colégio mais tradicional de Goiânia, o Lyceu, será reformado pelo Governo Estadual. A obra de reforma estrutural completa foi orçada em R$ 13,5 milhões.

Após o término os alunos terão ensino bilíngue. Além da língua portuguesa, os estudantes vão aprender francês.

UFG e Universidade de Hebei fecham protocolo de intenções

A Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade de Medicina Chinesa de Hebei assinaram um protocolo de intenções que busca estabelecer normas de procedimentos de cooperação nas áreas de ensino e pesquisa, especificamente na área de enfermagem.

O documento foi assinado pela reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima e Gao Weijuan, reitora da instituição chinesa.

Ex-prefeito do Entorno de Brasília é condenado

Ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto, Itamar Lemes do Prado foi condenado por improbidade administrativa. A ação foi movida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e investigava o aumento salarial a determinadas pessoas que trabalhavam na prefeitura.

Itamar foi condenado a ressarcir integralmente os danos causados aos cofres públicos e pagamento de multa no mesmo valor. Ele também teve os direitos políticos cassados por oito anos.

Referência em Goiás e no Brasil, Zacharias Calil é aluno de doutorado em Anápolis

Médico e deputado federal, Zacharias Calil (UB) foi destaque de uma matéria no Fantástico sobre gêmeos siameses. Ele é referência em cirurgias de separação, tendo realizado 22 delas em Goiânia.

Zacharias é aluno de doutorado em Movimento Humano e Reabilitação ministrado pela UniEVANGÉLICA.

Nota 10

Para o delegado Luís Carlos Cruz, titular do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC), que desvendou um complexo esquema de falsificação de documentos em Goiás.

Entre os dias 30 e 31 de outubro, a Operação Transferência Fraudulenta cumpriu 08 mandados de busca e apreensão em cinco cidades de Goiás.

Nota Zero

Para homem de Anápolis que se fantasiou de Pessoa com Deficiência (PcD) para participar de um concurso de halloween na cidade.

A atitude gerou revolta da comunidade PcD em todo o país e colocou o município novamente nos holofotes por algo negativo.