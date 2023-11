Anápolis irá receber espetáculo com tributo à banda Queen; ingressos ainda estão disponíveis

Uma das maiores bandas de todos os tempos e que, com certeza, deixou saudades em inúmeros fãs pelo mundo com hits como “Under Pressure”, “Bohemian Rhapsody” e “I Want to Break Free”, o Queen estará em Anápolis – através de um tributo em homenagem ao quarteto.

O espetáculo acontecerá nesta sexta-feira (03), no Teatro São Francisco – localizado no bairro Jundiaí, na região Central da cidade.

O horário previsto para o início do show é às 21h, com os ingressos já disponíveis para compra através do site da organização.

O valor da meia entrada para o Mezanino está R$ 60, enquanto que as poltronas na plateia VIP saem, também à meia-entrada, no valor de R$ 75.

Todo o evento terá a direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção-geral do diretor Bruno Rizzo.