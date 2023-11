De chope a coxinha de morango, festival da fruta tem entrada gratuita na Grande Goiânia

Os amantes do morango poderão aproveitar diferentes versões e apresentações da fruta na 1º edição da Festa do Morango que ocorrerá em Aparecida de Goiânia.

A festividade terá início na quinta-feira (02), com término previsto para domingo (05), no estacionamento do Aparecida Shopping, localizado na Avenida Independência. A entrada no local é gratuita.

Durante os quatro dias de evento, os participantes poderão degustar opções como espeto, bolo, pavê, torta, fondue, churros, burger, coxinha, panqueca e chope – todos com morango.

Além dos pratos com a fruta, haverá também costela, burger na parrilla, baião de dois, feijão tropeiro, arroz carreteiro, doces caseiros e drinks.

Para agitar o público, o evento ainda contará com programação musical voltada aos ritmos pop e rock, com canções nacionais e internacionais, ao longo de todos os dias.

Vale destacar que a festa também terá um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados a instituições assistenciais de Aparecida de Goiânia.