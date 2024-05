Jovem pula muro de condomínio para agredir ex-namorado e atual dele, em Goiânia

Casal estava dormindo quando foi surpreendido pelos ataques da suposta autora

Thiago Alonso - 03 de maio de 2024

Caso foi registrado em um condomínio residencial na Avenida Marechal Rondon, no setor Vila São Luiz. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma jovem, de 23 anos, está sendo investigada após supostamente ter invadido a casa do ex-namorado, de 27 anos, e agredido fisicamente ele e a atual companheira, de 26, no início da manhã desta sexta-feira (03), em Goiânia.

O caso ocorreu em um condomínio do setor Vila São Luiz, na região Centro-Oeste da capital.

Conforme informações, a suspeita, enfurecida, teria burlado o sistema de segurança do residencial, no qual entrou pulando um muro, e chegou na casa onde estavam as vítimas.

Dessa forma, a jovem teria surpreendido o casal, que estava dormindo, com socos.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada para conter a situação. No entanto, a suposta autora teria fugido da residência antes mesmo que os militares chegassem.

No local, os policiais contataram que o ex-namorado possuía diversos hematomas no pescoço, rosto, pernas e até mesmo em um dos dedos.

As vítimas registraram o caso, que agora será investigado pela Polícia Civil (PC).