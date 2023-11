Mega leilão para arrecadar fundos para o Hospital de Câncer ocorre ainda neste mês, em Goiânia

No dia 27 de novembro, Goiânia sediará um leilão cujo objetivo é arrecadar fundos para a ampliação do Hospital de Câncer Francisco Camargo (HCG). Localizado em Inhumas, o local tem o propósito de se tornar uma referência para o tratamento gratuito de câncer.

A organização sem fins lucrativos está com planos de ampliar a policlínica e inaugurar uma nova ala em breve. Ao final, serão mais de 100 mil m² de estrutura para atender os pacientes.

Atualmente, as obras estão em fase inicial, com 15 mil m². Assim, a projeção é de que seja necessário arrecadar R$ 300 milhões para concluir o projeto, que está sendo viabilizado com recursos privados.

Com o objetivo de levantar os recursos, o Mega Leilão HCG conta com o apoio de nomes como o cantor Zezé Di Camargo, embaixador do projeto. Desse modo, serão leiloados animais de elite, objetos de arte, joias, camisas de jogadores, objetos pessoais de celebridades, cirurgias plásticas, entre outros.

O público poderá doar qualquer quantia em dinheiro através de PIX e QR Code de qualquer valor, de acordo com um dos voluntários da organização, Marco Antônio Mendonça Pedroza. De acordo com o voluntário, a meta é arrecadar R$ 3 milhões.

Segundo o engenheiro e pecuarista, a expectativa é de um público presencial de 1000 pessoas. Vale ressaltar que o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, nos canais TV Arroba, do HCG e do cantor Zezé Di Camargo.