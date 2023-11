Thais Medeiros precisou ser reanimada após ter crise dentro de casa durante madrugada

Um pouco mais de um mês de ter tido uma resposta positiva na sessão de fonoaudiologia, a família de Thais Medeiros, 26 anos, passou por um susto na madrugada desta quarta-feira (1º). Isso por que ela teve uma crise de broncoespasmo – contração repentina do músculo liso que fica nos brônquios.

Em postagem compartilhada no Instagram, a mãe da jovem, Adriana Medeiros, afirmou que na terça-feira (31) a filha havia sido vítima da mesma condição, mas que o quadro tinha sido estabilizado pelos próprios familiares.

No entanto, durante a madrugada do dia seguinte, a crise retornou, sendo necessário acionar uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve presente no local.

“Depois de longos e desesperadores 40 minutos conseguiram resgatá-la”, escreveu.

Ainda na publicação, ela agradeceu o apoio da equipe do Samu e afirmou que a noite foi marcada por muita apreensão.

“Quero agradecer a equipe do Samu que nos atendeu com muita atenção e cuidado, obrigado a equipe da USA 02 – Unidade de Suporte Avançado”, destacou.

Thais Medeiros foi internada no dia 17 de fevereiro de 2023, após cheirar um vidro de pimenta em conserva enquanto almoçava na casa do namorado, em Anápolis.

A jovem teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ficar cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio.

Inicialmente, ela foi internada no Hospital Evangélico de Anápolis e, em seguida, transferida para a Santa Casa no município, onde foi diagnosticada com um edema cerebral. Ela segue realizando o tratamento em casa.