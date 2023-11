Vai chover no feriado do Dia de Finados? Veja a previsão do tempo para diversas cidades de Goiás

Em Goiás, a previsão para este Dia de Finados (02) é de pancadas de chuva em todo o estado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as tempestades podem chegar a ter rajadas de vento e raios.

O boletim indica que as regiões que mais correm risco de temporais são a Sul, Sudoeste e Central, podendo receber cerca de 18 mm, 15 mm e 12 mm de água, respectivamente.

Já as regiões Oeste, Norte e Leste estão previstas para terem 10 mm. Vale destacar que as temperaturas provavelmente seguirão altas, com máxima de 38º C, o que proporciona um clima abafado.

Diante disso, segundo o Cimehgo, moradores de Itumbiara devem se preparar para tempestades, sendo a cidade com maior expectativa de volume de água, de 8 mm.

Em seguida, Caldas Novas pode registrar cerca de 7 mm, enquanto Rio Verde, Jataí, Luziânia, Formosa, Santa Helena, Goiandira e Cumari devem ter 6 mm.

Além disso, a expectativa para Goiânia, Anápolis, Catalão, Ouvidor, Três Ranchos, Ipameri, Ceres, Cristalina, Goianésia, Iporá e Rubiataba é de 5 mm.

Cidades como Davinópolis, Porangatu e Flores de Goiás também devem se preparar, embora a previsão é de menos chuva, sendo 4 mm, 3 mm e 2 mm, respectivamente.