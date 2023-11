Fabrício Rosa promete atitude após desentendimento com deputado na Alego

Suplente de deputado estadual, Fabrício Rosa (PT) informou à Rápidas que abrirá representação contra o deputado Amauri Ribeiro (UB) no Ministério Público de Goiás (MPGO) por homofobia.

Ele também disse que abrirá boletim de ocorrência contra o parlamentar no Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) pelo mesmo motivo.

Durante a sessão desta quarta-feira (1º), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Fabrício e Amauri se desentenderam e a sessão ordinária precisou ser encerrada por conta do entrevero.

Com dedo em riste, o parlamentar foi em direção ao petista e o chamou de “homofóbico”. O deputado precisou ser contido por funcionários da Casa.

Fabrício confirmou que chamou Amauri de homofóbico, mas disse que apenas revidou ofensas que teriam sido ditas primeiramente pelo deputado à uma amiga que estava no local.

A representação que estava prevista para ser entregue à Presidência da Casa contra o deputado do chapéu, nesta quarta-feira (1º), será levada por integrantes da sociedade civil na sessão da próxima terça-feira (07).

Deputados não aguentam mais o assunto guerra na Alego

Desde a eclosão da guerra entre o Hamas e Israel, boa parte das discussões na tribuna da Alego se resume a apenas esse assunto. Os que mais protagonizam o conflito são os deputados Amauri Ribeiro (UB), Fred Rodrigues (DC) e Mauro Rubem (PT).

Parlamentares ouvidos pela Rápidas disseram que o debate sobre algo tão distante dos problemas de Goiás está tornando o plenário um lugar insuportável de se estar.

“Ninguém aguenta mais esses bate-bocas”, confidenciou um.

Vereador quer falar, mas ninguém sabe contra quem

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (1º), na Câmara de Goiânia, vereadores se reuniram no Plenário para falar sobre a reportagem de O Popular, jornal impresso da capital, questão noticiou a possível saída do marqueteiro Jorcelino Braga (Patriota) do Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP).

Pedro Azulão Jr. (PSB) aproveitou a reunião para fazer uma ameaça que entendeu. Disse que se ‘irá falar’ caso Braga continue ‘ameaçando o prefeito’. A Rápidas bem que tentou, mas não foi possível esclarecer se o alvo era o marqueteiro ou Rogério Cruz (Republicanos). Ou a ambos…

Quem esperava uma bomba, teve que se contentar com um estalinho

Nos últimos dias foi ventilado que haveria uma “bomba” na Câmara de Goiânia lançada pelos vereadores do Bloco Vanguarda.

No entanto, as duas sessões ordinárias desta semana minaram as expectativas daqueles que esperavam denúncias contundentes contra Romário Policarpo (Patriota), presidente da Casa.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a denúncia pode ficar para próxima semana.

PT acertou ao lançar Adriana Accorsi como pré-candidata, diz Kátia Maria

O resultado da pesquisa Serpes, que mostra Adriana Accorsi (PT) na liderança da pesquisa espontânea, e em segundo na estimulada, evidencia que o partido acertou ao lançar a pré-candidatura da deputada.

À Rápidas, a vereadora em Goiânia e presidente estadual do PT, Kátia Maria, disse que um dos fatores que motivaram a escolha foi Accorsi ter sido a candidata da sigla nas duas últimas eleições e que essa seria a principal contribuição que ela poderia dar ao partido.

A indireta de Bruno Peixoto para os possíveis concorrentes

Presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB) comemorou o resultado da pesquisa Serpes nas redes sociais.

Na postagem compartilhada no Instagram, Bruno se referiu a si mesmo como “goianiense raiz”. O uso do termo foi encarado como uma cutucada a Rogério Cruz (Republicanos), que é carioca, e a Jânio Darrot (Patriota), nascido em Trindade e sondado para disputar as eleições na capital em 2024.

Professor de escolinha de futebol é condenado por abusar de alunos

A Justiça condenou a 16 anos de prisão o professor de uma escolinha de futebol em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, por estupro de vulnerável praticado contra alunos de 07 a 10 anos.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado e o réu não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Nota 10

Para operação em conjunto que envolveu o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, a Polícia Federal (PF) e autoridades italianas, que levou à prisão de um homem investigado na cidade pelos crimes de latrocínio e homicídio cometidos em 2016 e 2018.

A investigação foi conduzida pelo delegado Cleiton Lobo e contou com o apoio de toda a equipe e agentes forenses que coletaram o DNA do suspeito.

Nota Zero

Para Secretaria de Integração Social, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda de Anápolis.

Após visita técnica, a Comissão de Vistoria de Estádios da Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiu interditar o Jonas Duarte e proibir a realização dos jogos do Campeonato Goiano de 2024 naquela praça esportiva.