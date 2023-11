Jovem de Goiânia emociona o Brasil ao revelar como pai morreu pouco antes do casamento dela

Em um registro de partir o coração, que já conta com mais de 600 mil visualizações, a goianiense Halanna Mantelli compartilhou os momentos de alegria, dor e luto após ser pedida em casamento, mas perder o pai pouco tempo antes da cerimônia.

No Tik Tok, ela conta que recebeu a proposta do então namorado em novembro de 2021. A jovem afirmou que estava radiante de alegria e que uma das primeiras coisas que fez foi justamente compartilhar esse sentimento com o pai.

Porém, a felicidade durou pouco, já que em janeiro de 2022, o pai de Halanna sofreu um infarto e teve de ser levado do hospital, pois necessitava urgentemente de uma cirurgia.

Acontece que, no mesmo período, ele acabou sendo diagnosticado com a Covid-19, o que impossibilitava que a intervenção cirúrgica fosse realizada.

“Meu coração estava doendo muito, foi muito difícil ver ele daquele jeito. Mas enfim ele curou da Covid, fez a cirurgia e recebeu alta, depois de quase 30 dias”, relembra.

A melhora não durou e, conforme a jovem relata, foram diversas noites em claro na companhia do pai, até que, em 11 de maio do mesmo ano, ele voltou a ser internado.

“Ele havia acordado muito fraco e a pressão muito baixa, mas dessa vez lutávamos contra o tempo. Ele já estava em choque cardiogênico”, detalhou a filha, revelando ainda que o pai foi encaminhado às pressas para um hospital estadual, mas com as sirenes da ambulância desligadas, para não assustá-lo.

Dois dias depois, o idoso acabou tendo uma parada cardíaca e entrando em coma. A equipe médica responsável teria dito que era hora da família se despedir.

“E no dia 15 de maio de 2022 o meu grande amor virou um anjo. Descansou depois de tanto lutar!”, lamentou.

Ela conta que pensou em cancelar o casamento diversas vezes, por não ver mais sentido na comemoração.

“Mas minha mãe segurou minha mão e juntas entramos. Sei que ele estava comigo a cada passo daquela igreja, e hoje cuida de mim do céu. Te amarei para sempre paizinho”, concluiu Halanna.