Morte de homem que foi surpreendido por vaca em rodovia causa comoção em Anápolis

A morte de um homem, registrada na quarta-feira (1º), abalou Anápolis. Pedro Henrique Rodrigues Santos, de 33 anos, havia se acidentado no dia 23 de outubro e deixou uma esposa e três filhas.

Na ocasião do acidente, ele estava trafegando de moto na rodovia GO-435, na zona rural de Padre Bernardo, quando foi surpreendido por uma vaca, que estava no meio da estrada.

O impacto da colisão arremessou o homem, que sofreu múltiplas lesões. Além de fraturar o braço, ele também disse aos socorristas se queixou de dores intensas no tórax e relatou não sentir as pernas.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Municipal de Padre Bernardo.

Devido à gravidade do caso, no mesmo dia foi levado ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, localizado em Uruaçu, onde ficou internado até então.

No entanto, Pedro Henrique não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na tarde da quarta-feira (1º). O sepultamento ocorreu nesta quinta (02).

Nas redes sociais, foram vários os entes queridos que compartilharam mensagens de luto e homenagens, afirmando que ele deixará muita saudade.