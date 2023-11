Ronaldo Caiado pede impeachment de desembargador que defendeu a extinção da Polícia Militar de Goiás

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), atualmente em uma viagem à China a fim de estabelecer relações comerciais, gravou um vídeo para pedir o impeachment e rebater duramente as críticas feitas pelo desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo a respeito da Polícia Militar (PM) do estado.

Durante um julgamento da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), na última quarta-feira (01), o desembargador declarou que a instituição militar em questão não deveria mais existir.

Na ocasião, Adriano pediu um momento para realizar uma declaração pessoal.

“Para mim, tem que acabar a Polícia Militar e instituir uma forma diferente de atuar na investigação e repressão ao crime”, afirmou, justificando o pensamento pelo fato dos jornais noticiarem “grande quantidade de confrontos com a PM em que nenhum policial leva um tiro e morrem quatro, cinco, seis civis”.

No vídeo resposta do governador, tratando o desembargador por “você”, Caiado salientou que a criação da PM, prevista na Constituição, tem o papel de garantir o Estado Democrático de Direito e que, por consequência, ao protestar pelo fim da instituição, estaria atentando contra este próprio Estado.

“Respeite a PM do estado de Goiás, que está sob meu comando. Entendeu bem? Quem responde por ela sou eu. Já mandei o procurador geral do Estado de Goiás, Rafael Arruda, encaminhar um documento consistente para encaminhar ao corregedor e aplicar as penas ao cidadão que não tem qualificação mínima para ser desembargador no estado de Goiás”, garantiu o representante.