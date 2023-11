É bom estar preparado, já que há alguns signos que vão ter o mês de novembro marcado por um sonho se realizando de uma forma incrível e totalmente surpreendente. Muita gente pode até sentir inveja dessa reviravolta.

No dia 08, do penúltimo mês do ano, Vênus ingressa em libra e permanece lá até dezembro. Esse movimento astral pode emitir efeitos benéficos em várias áreas da vida, desde relacionamentos até estudos.

Além disso, Marte em escorpião tende a ajudar na recuperação da energia pessoal, que tem sido muito demandada nas semanas anteriores. Quer entender melhor quais os nativos que serão muito abençoados e contemplados com a boa sorte de um sonho se concretizando? Então confira a lista abaixo.

Vale a pena lembrar que não estamos falando apenas do seu Sol. Seu ascendente pode ser muito importante neste âmbito. Veja só!

3 signos que vão ter o mês de novembro marcado por um sonho se realizando:

1. Touro

O signo de touro é oposto-complementar de escorpião e, neste momento, podem considerar que estão com sorte. Apesar de ser um período de verdades nuas e cruas, também poderá ser de muitas conquistas.

Conte com várias pendências sendo desfeitas. Não haverá mais tristezas antigas neste cenário. Profissionalmente, vocês saberão exatamente para onde caminhar e o sonho de se sentir estabilizado financeiramente, podendo adquirir o que sempre sonharam, vai dar certo.

Cuidado com os exageros (comida, treinos, gastos desnecessários e brigas)!

2. Câncer

Câncer se encontra no próprio paraíso astral e poderia sentir uma energia positiva muito forte, tanto nas áreas profissionais, como íntimas e sexuais. O sonho de encontrar uma pessoa recíproca está mais perto de acontecer do que nunca.

Esse alguém está te observando já há alguns dias. O amor de vocês será vibrante, intenso e verdadeiro, como sempre sonharam. Não fujam e se permitam sentir tudo o que for necessário.

3. Escorpião

Por fim, os grandes sortudos do momento também vão conseguir realizar o sonho que arquitetaram por todo o ano. Vai ser um grande presente de aniversário.

Uma compra muito importante será concretizada, já que, a partir do dia 10 de novembro, um novo ciclo do planeta Mercúrio poderá favorecer bastante as articulações materiais.

