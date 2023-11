Para as mulheres que são mais espertas, é fácil notar algumas características em um homem infiel.

Aliás, são essas coisas que conseguem entregar facilmente as puladas de cerca desses malandros, afinal, eles sequer conseguem esconder isso por muito tempo.

6 características que um homem infiel não consegue esconder por muito tempo:

1. Egoísmo

A traição é uma atitude egoísta, assim, pesquisadores já mostraram que pessoas que não pensam muito no próximo, costumam pular a cerca.

Por isso, observe se seu namorado possui o ego mais inflado e se ele não costuma pensar muito em você.

2. Não faz nenhuma exigência no relacionamento

Se você está com alguém e essa pessoa não expõe suas exigências, desejos e sonhos, ela pode não estar tão interessada no relacionamento.

Nesse momento podem surgir algumas traições e grandes problemas, porque um envolvimento precisa de diálogo e esclarecimentos.

3. Manipulação

Por meio de táticas indiretas, enganosas e dissimuladas, os traidores sabem com maestria como manipular alguém.

Essa manipulação é tão forte, que suas vítimas até se sentem culpadas ou não enxergam a terrível situação em que encontra-se o relacionamento.

4. Guarda segredos

Se existem segredos entre o casal, pode desconfiar da fidelidade! A falta de diálogo e companheirismo pode ocasionar umas puladas de cerca.

Uma boa saída é ter uma conversa séria com seu amado e falar tudo que sente com sinceridade. Assim, você determina se continua ou não no relacionamento.

5. Agora ele é cheio de caprichos

Vaidade do nada? Tem caroço nesse angu!

Um homem que se importa demais com o corte de cabelo, limpeza do carro, roupas novas e assim por diante, de uma hora para outra, pode significar outras mulheres no terreno.

6. O telefone está sempre grudado nele

Por fim, se por algum acaso, você já reparou que seu parceiro sempre leva o celular consigo, até nos momentos mais incertos e nunca o deixa sozinho?

Pois é, parece até que tem uma super-cola nesse aparelho, mas a real é que ele está é seu smartphone para manter contato com outra. Desconfie!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!