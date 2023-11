O Governo Federal fez alterações recentes no sistema do Microempreendedor Individual(MEI) e deixou de fora uma grande quantidade de atividades profissionais do enquadramento fiscal do sistema.

De acordo com as novas regras, mais de 20 áreas de trabalho vão se despedir do MEI e agora diversas categorias terão de reavaliar seus enquadramentos tributários.

O MEI abrange diversas atividades remuneradas, além de trabalhos diversos. Por meio desse sistema que alguns brasileiros conseguiram regularizar e formalizar seus empregos.

Existem algumas carreiras que acabam se tornando mais populares no mercado de trabalho e amplamente buscadas por várias outras pessoas.

Com o tempo, algumas mudanças e elementos vão sendo adicionadas a elas, enquanto que outras podem ser retiradas, segundo critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Divulgada a lista das profissões que estão saindo do MEI; são mais de 20

1. Adestrador de aves/animais;

2. Alinhador de pneus;

3. Aplicador agrícola;

4. Arquivista (de documentos);

5. Balanceador (de pneus);

6. Banhista de animais (domésticos);

7. Coletor de resíduos;

8. Comerciantes de fogos de artifício, de modo geral;

9. Comerciante de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo);

10. Comerciantes que vendam medicamentos veterinários, produtos farmacêuticos homeopáticos e produtos sem manipulação de fórmulas;

11. Contador (e técnico contábil);

12. Coveiro;

13. Dedetizador;

14. Editor (de jornais);

15. Fabricante de absorventes;

16. Fabricante de águas (naturais), desinfetantes, produtos de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, detergentes e sabões.

17. Operador de marketing direto;

18. Pirotécnico;

19. Produtor de pedras para construção;

20. Donos de bares;

21. Removedor de cadáveres;

22. Restaurador de prédios;

23. Sepultador;

24. Tosador de animais domésticos.