SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil prendeu três homens e duas mulheres suspeitos de realizarem sequestros relâmpagos na região da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Eles são investigados por atrair as vítimas por meio do chamado “golpe da sedução”.

Segundo a polícia, as duas mulheres conheciam homens em casas noturnas da região e, após consumirem bebidas alcoólicas, eles eram convidados a ir para outro local, onde eram roubados por criminosos armados.

Os cinco presos organizavam as divisões de tarefas entrando e saindo das casas noturnas, o que possibilitava que visualizem as características físicas das vítimas.

O grupo é conhecido como “Tropa do S” (Tropa do Sequestro) nas redes sociais e nos estabelecimentos.

As prisões aconteceram após os três homens serem abordados por policiais militares na madrugada de quarta-feira (1º), na rua Aspicuelta, uma das mais movimentadas do bairro.

Eles estavam em um carro com os vidros fechados e em atitudes consideradas suspeitas pela PM.

Uma arma de fogo foi localizada com um dos homens e o grupo afirmou que ia para um bar da Vila Madalena com duas mulheres, que foram localizadas em seguida.

Os três homens têm idades entre 35 e 32 anos e as duas mulheres têm 18 e 24 anos. O grupo foi levado para uma delegacia e preso em flagrante. De acordo com a polícia, os detidos têm as mesmas características de criminosos que realizaram um sequestro relâmpago no dia 21 de outubro, no mesmo local da prisão.

O caso foi registrado como associação criminosa, receptação, posse ilegal de arma de fogo e apreensão de veículo.