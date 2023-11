Um bom exercício de memória que vai fundo lá na nossa infância e exercita partes do nosso cérebro que você nem imagina é o do desafio de encontrar palavras.

Os especialistas em saúde mental explicam que esse teste é uma excelente atividade pedagógica para estimular o raciocínio e também as habilidades oculares.

Dito isto, separamos para você um teste de palavras em que será preciso encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, a palavra “LIGAÇÃO” no tempo máximo de 11 segundos!

Teste perceptivo: você tem apenas 11 segundos para encontrar “LIGAÇÃO” neste caça-palavras

E aí, queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar a palavra secreta dentro do nosso caça-palavras? O que acharam desse desafio?

Se você se deu bem e conseguiu acertar onde está a palavra nesse teste, saiba que está de Parabéns! Sua habilidade ocular e raciocínio rápido estão muito acima da média de outras pessoas comuns por aí, você tem a mente rápida e sagaz.

Para quem teve um pouco mais de dificuldade em encontrar, a hora é agora para olhar novamente com mais calma o quadro e encontrar a palavra “LIGAÇÃO” escondida em algum lugar.

Dada a segunda chance, cronômetro ativado e vamos lá. Para quem não quer tentar mais, aqui vai o resultado.

Confira o gabarito do teste:

