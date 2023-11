Mãe é assassinada no meio da rua, enquanto andava com bebê de colo no carrinho

A Polícia Civil (PC) de Aparecida de Goiânia está investigando o assassinado de uma mãe, que foi morta na madrugada deste sábado (04), enquanto estava andando com o bebê dela, no bairro Itapoã.

O caso teria ocorrido por volta das 2h. Testemunhas que estavam no local alegaram ter acordado com o som do disparo de duas armas de fogo.

Quando saíram à rua, elas alegaram ter visto a vítima, de 30 anos, caída na rua, ao lado de dois homens, suspeitos de terem cometido o crime.

Um deles, inclusive, aparentaria estar chorando, dando a entender que teria algum grau de proximidade com a mulher alvejada. Pouco depois, a dupla fugiu do local correndo.

Próximo à cena do crime, estava também um carrinho de bebê, onde se encontrava a criança de colo. Ela foi resgatada por vizinhos em um momento posterior, e entregue ao Conselho Tutelar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local, mas pôde apenas constatar a morte da vítima.