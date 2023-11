Ministério da Agricultura e Pecuária publica edital com vagas em Goiânia e outros 6 municípios

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) divulgou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 79 vagas de trabalho.

As oportunidades são de caráter temporário, com lotação em Goiânia e outras seis cidades brasileiras: Belém (PA), Brasília (DF), Campinas (SP), Pedro Leopoldo (MG), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Na capital goiana, estão disponíveis os cargos de Auxiliar de Laboratório (02) e Técnico de Laboratório (02), que exigem, respectivamente, escolaridade de nível fundamental e técnico.

Também são cobrados outros pré-requisitos específicos para cada função.

Os contratados irão receber salários de R$ 4 mil a R$ 5,5 mil, com jornadas de trabalho de 40h semanais.

Para se inscrever, os interessados deverão fazer o cadastro no site do Instituto Verbena, a partir do dia 08 de novembro, até às 17h do dia 17 do mesmo mês.

As taxas cobradas são de R$ 80 para a função de Auxiliar e R$ 90 para a de Técnico. Os candidatos aprovados serão avaliados por análise curricular e documental.

Para mais informações a respeito do processo seletivo, leia o edital.