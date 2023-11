Mulher impressiona ao contar como foram escolhidos os números que ganharam R$ 104 milhões na Mega-Sena

Ganhar na loteria é sempre um momento de grande sorte, contando com uma seleção aleatória de dezenas que serão sorteadas.

No entanto, em Goiânia, a forma como os números de uma aposta milionária foram escolhidos chamou a atenção, já que o vencedor levou sozinho a premiação de R$ 104 milhões na Mega-Sena da última quarta-feira (1º).

Ao G1, a atendente da lotérica onde a cartela foi registrada, Leila Santana, explicou que as dezenas foram geradas aleatoriamente pelo sistema do estabelecimento.

No entanto, esta não seria a primeira vez que o local traz sorte para os apostadores. A funcionária afirmou que, em outras ocasiões, já tinha registrado premiações menores.

“Já saiu comigo, no sistema, duas vezes a quina da Mega e agora nós demos a sena. É sorte!”, disse Leila.

Conforme a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta foi um bolão com oito números feita na Loterias Trevo, no setor Campinas, com cinco cotas.

Ela também vai receber cerca de R$ 530 mil por acertar a Quina e R$ 15 mil pela Quadra.