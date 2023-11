Conheça o país que fica em dois continentes e está barato para brasileiros viajarem

Um país dividido entre dois continentes, com uma cultura rica e grande impacto histórico, a Turquia é um dos locais mais visitados do mundo. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o país é o quarto que mais recebe turistas, totalizando cerca de 50 milhões ao ano.

Embora as maravilhas não sejam segredo para a maioria dos brasileiros, agora, mais um atrativo se destaca: a valorização do real perante a lira, moeda local. Assim, R$ 1 vale aproximadamente 5,78 liras, de acordo com a cotação deste sábado (04).

Integrante de dois continentes, Europa e Ásia, a Turquia é uma mescla impressionante de culturas. Ancara é a capital, mas Istambul é o principal destino e onde a maior parte dos turistas começam as aventuras.

Com igrejas, mesquitas, palácios e museus, as construções encantam todos que passam. Alguns destaques são o Palácio e Museu Topkapi, um antigo palácio do Império Otomono que foi transformado em museu em 1924, e a Cisterna Basílica, a maior série de cisternas construídas no período bizantino, no século VI.

Há ainda a construção mais conhecida da metrópole, a Hagia Sophia, construída em 537 e considerada uma maravilha da engenharia.

Capadócia é outro destino turístico, com as cidades subterrâneas e formações geológicas interessantes. No local, um dos principais atrativos é o voo de balão, cartão postal do país.

Além disso, o litoral da Turquia conquista visitantes, banhado pelo Mar Mediterrâneo. Conhecida como a Riviera Turca, Olimpos e Antalya são cidades que se destacam.

Já amantes da história podem conferir Éfeso, que foi por muito tempo a segunda cidade mais importante do Império Romano. Atualmente, a cidade é um museu a céu aberto e é onde se encontra a casa onde morou a Virgem Maria e as ruínas do Templo de Artemis, uma das sete maravilhas do mundo antigo.

Culinária

O país possui uma cozinha rica em vegetais, carnes e massas com sabores ecléticos. São diversos os pratos típicos que fazem sucesso, como o kebab (grelhados), pide (massa achatada com recheios) e baklava (doce de massa folheada e pistache).