UniEVANGÉLICA se consagra como o maior local de provas do ENEM 2023 em Anápolis

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA recebeu hoje candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023. A instituição foi o maior local de provas do município de Anápolis, com mais de 2 mil estudantes que desejam usar a nota para ingressar no ensino superior.

Para quem faz a prova, uma equipe esteve de prontidão com uma série de serviços voltados aos candidatos.

“Nosso objetivo foi oferecer um ambiente agradável, para que os candidatos pudessem se divertir e, ao mesmo tempo, receber todas as informações necessárias, com o objetivo de realizar uma excelente prova”, explica Kesia Guimarães Batista, Gestora de Relacionamento e Marketing da instituição. A Faculdade Raízes também esteve presente, contribuindo no atendimento aos estudantes.

“A UniEVANGÉLICA tem como propósito transformar a vida das pessoas através da educação. Hoje, mais do que nunca, demonstramos nosso compromisso com esse ideal ao realizarmos uma ação especial com os candidatos do ENEM. Nosso foco foi o acolhimento e bem-estar daqueles que estavam prestes a fazer a prova. Acreditamos que, para alcançar o sucesso acadêmico, é fundamental cuidar do indivíduo como um todo”, disse ainda Kesia Batista.

Logo na entrada da Universidade Evangélica de Goiás, pela Avenida Universitária, um espaço foi montado com pescaria, picolé, basquete, piscina de bolinha e algodão doce. O time institucional esteve disponível para tirar todas as dúvidas até a hora da prova.

No local, foi oferecida ainda água ou café e todos que passarem pelo estande ganharam um brinde da UniEVANGÉLICA. E para quem queria relaxar, o Curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA disponibilizou uma equipe para oferecer massagem relaxante.

Espiritual

A Capelania da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA teve um papel importante neste domingo, em que milhares de jovens de Anápolis fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Em um estande da instituição montado na entrada da avenida Universitária, uma equipe, liderada pelo capelão Josué Jerônimo, orou com os candidatos e ofereceu uma palavra de conforto.

“Sabemos que este é um momento crucial nas vidas desses estudantes. Como representantes da UniEVANGÉLICA, que é uma instituição de ensino confessional e que se preocupar com aluno de forma integral, aproveitamos para mostrar a esses jovens que a palavra de Deus pode guiá-los. É Ele quem tira toda a nossa ansiedade e nos orienta em todos os momentos em que estamos a sós”, destaca o Capelão Josué Jerônimo.