“Eu ia matar ele mesmo”, diz preso que tentou esfaquear gerente de supermercado em Goiânia

O jovem, de 25 anos, preso suspeito de tentativa de homicídio após esfaquear um gerente de supermercado, em Goiânia, afirmou que foi até outro estabelecimento, roubou a faca e então atacou a vítima. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (06), no Setor Oeste.

Em vídeo, gravado no ato da prisão, o suspeito afirma que estava com a intenção de se vingar do gerente. “Eu vim furar ele por causa do que ele fez comigo”. Contudo, ele não apontou o que teria motivado tal acerto de contas.

Por volta das 10h, o jovem em situação de rua brigou com o gerente, de 34 anos, que solicitou a presença da Polícia Militar (PM) para controlá-lo.

A equipe compareceu e conseguiu acalmar os ânimos – supostamente. Isso porque, após a saída dos policiais, o suspeito foi até outro supermercado, furtou uma faca e se dirigiu novamente ao local.

Neste momento, ele atacou a vítima e foi imobilizado logo em seguida pelo segurança, que chegou a sofrer pequenas lesões nas mãos e braços ao evitar o homicídio.

Diante disso, o jovem foi preso em flagrante.