Existem algumas profissões que pagam facilmente mais de R$ 10 mil por mês e muita gente nem imagina quais seriam elas.

Nos tempos de dificuldade financeira atual em que se passam as pessoas, encontrar um emprego no mercado de trabalho hoje em dia tornou-se uma tarefa desafiadora, ainda mais com a concorrência e as exigências crescentes das vagas.

Muitos indivíduos se sentem na vontade de se preparar, qualificar bem para ganhar um salário muito bom ou mesmo trabalhar por conta própria, buscando independência financeira e realização pessoal.

6 profissões que pagam fácil mais de R$ 10 mil por mês

1. Médico-cirurgião Plástico

Essa carreira está muito promissora atualmente e com ganhos de até R$ 30 mil mensais, dependendo da experiência profissional. A área da saúde e estética são ramos bastante rentáveis e estão sempre em constante crescimento.

2. Engenheiro de Software

Esses profissionais de TI com expertise em desenvolvimento de software embolsam mensalmente uma grana excelente, na casa dos mais de R$ 10 mil. Sua função gira em torno de criação, manutenção e ajustes em softwares de empresas, indústrias e público em geral.

3. Engenheiro de Petróleo

Muito promissora no país, a área de Engenharia também ganha seu destaque na nossa lista. Esse profissional é um dos que mais recebe bem no ramo. O engenheiro de petróleo que trabalha em uma multinacional, por exemplo, pode ter um salário mensal de R$ 15,5 mil, dependendo da experiência e habilidades técnicas de execução do cargo.

4. Piloto de Avião

Atenção senhores passageiros, eis mais uma profissão da nossa lista. Profissionais de pilotagem em companhias aéreas com boa experiência gabaritam um salário de 10k tranquilamente. A carga horária é regrada e os horários de voos são bem definidos.

5. Analista de Sistemas

A área de Tecnologia da Informação (TI) também pode ser uma boa opção para quem deseja receber um alto salário. Um profissional dessa carreira que trabalha em uma grande empresa e que tenha boa experiência no mercado pode ganhar até R$ 17 mil mensais. A área da computação é um ramo que está em constante crescimento.

6. Diretor de Marketing

A área do marketing é essencial em toda e qualquer empresa que se preze e também uma das que mais tem evoluído atualmente. Um Diretor de Marketing de uma empresa multinacional, por exemplo, chega a receber um salário mensal de R$ 18,5 mil. Já empresas de porte menor pagam cerca de R$ 12 mil.

