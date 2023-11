Cantor sertanejo é flagrado agredindo a própria mãe em distribuidora

O cantor sertanejo Luan, que faz dupla com Marco, foi flagrado agredindo a própria mãe, de 48 anos, que chega a cair de costas no chão com um empurrão em uma distribuidora, em Guapó. O caso ocorreu no sábado (04), mas foi notificado na Polícia Civil (PC) na terça-feira (07).

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o músico e a genitora iniciam uma discussão quando, em um dado momento, ela avança para cima dele.

Logo em seguida, Luan dá um empurrão e, novamente, a mulher volta. Após o retorno da mãe, ele então dá um segundo empurrão mais forte, que chega a derrubá-la e fazê-la bater a cabeça no chão.

Depois da ação, o cantor vai embora enquanto a vítima é socorrida por algumas testemunhas que estavam no local e acompanharam a cena.

Após a repercussão nas redes sociais, a mãe de Luan, que é costureira e se identifica como Andréia, gravou um vídeo afirmando que teria sido a culpada pela agressão sofrida.

“Eu queria deixar bem claro que o meu filho não tem nada a ver com aquilo. A culpa toda foi minha. Eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida. Ai eu fui para cima dele, ele foi se defender e acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis”, alegou.

Na postagem ela ainda afirma que Luan e ela possuem uma relação próxima e que ele é um “filho muito carinhoso” e amoroso.

“Eu nunca tive problemas com ele de forma alguma. Então, eu peço a vocês pelo amor de Deus que retire esse vídeo porque está prejudicando a vida dele. Tá prejudicando a minha também porque as pessoas ficam o tempo todo me mandando mensagem, criticando, fazendo ameaças para ele também, inclusive isso está acontecendo”, disse.

Além da mãe, o parceiro de Luan, Marco, também publicou um vídeo afirmando que a gravação teria sido editada e que não representava o que de fato ocorreu.

“Não foi bem assim o que aconteceu. O vídeo foi cortado, né? Então eu estou postando isso aqui para vocês, para o pessoal que curte a gente, para o pessoal que gosta do nosso trabalho, para poder ficar sabendo mesmo o que aconteceu”, afirmou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) e tanto Luan quanto a mãe foram chamados, de forma informal, a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. No entanto, eles não responderam à solicitação.

Ao G1, o delegado responsável pelo caso, André Veloso, afirmou que ambos serão intimidados formalmente e que a mãe do cantor deve passar por um exame de corpo de delito.

“Tendo em vista que o crime de lesão corporal contra a mulher, no caso a mãe, é de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da manifestação ou do querer da vítima para que a polícia haja”, explicou.