Clínica estética de Anápolis faz mega promoção de Black Friday e parcela em até 6 vezes sem juros

O externo do corpo é o principal cartão postal de uma pessoa, por isso muitos se preocupam em estar com tratamentos de beleza em dia, mas sem precisar apelar para procedimentos invasivos.

E em Anápolis, se destaca no segmento a Clínica Orphia, que foi pensada justamente para aliar a saúde ao bem-estar e oferecer resultados incríveis, mas naturais.

Na clínica, os clientes encontram uma série de serviços estéticos faciais e corporais, além de depilação à laser, SPA, nutrologia e geriatria.

A melhor parte é que a estrutura da Orphia também foi construída levando em consideração o conforto e acolhimento dos pacientes, de forma a proporcionar momentos únicos e especiais.

Já os tratamentos e serviços oferecidos, além de poderem ser pagos através de Pix e dinheiro, também pode ser parcelados nos cartões de crédito em até 6 vezes sem juros.

Interessados em saber mais podem acessar o Instagram @orphia.br ou entrar em contato pelo telefone (62) 9 9312-1896.

A Orphia fica na Rua Visconde Taunay, n° 750, no bairro Jundiaí, e funciona de segunda à sexta-feira, das 09h as 19h, e aos sábados, das 09h as 13h.

Black Friday

Pensando em oferecer o melhor para os clientes, a Orphia também preparou uma mega promoção para a Black Friday. São diversos tratamentos com preços para lá de especiais. Confira a lista:

– Enzimas de gordura localizada: de R$ 180 por R$ 129

– Massagem relaxante sueca: de R$ 180 por R$ 160

– 1ml de preenchimento em qualquer região: de R$ 1.100 por R$ 600

– Bioestimulador sculptra: de R$ 2.900 por R$ 2.400

– Bioestimulador Elanse: de R$ 3.100 por R$ 2.500

– Preenchimento labial: de R$ 1.100 por R$ 599

– Subscisão de celulite: de R$ 750 por R$ 299

– Peeling químico: de R$ 200 por R$ 99,90

– Microagulhamento + peeling: de R$ 350 por R$ 199

– Limpeza de pele: de R$ 150 por R$ 110

– Combo depilação a laser (axilas, virilha e perianal): de R$ 2.000 por R$ 1.200