Ecovias do Araguaia rebate Prefeitura de Anápolis sobre Viaduto do Recanto do Sol

A Prefeitura de Anápolis e a Ecovias do Araguaia estão batendo cabeça em relação às obras do viaduto do Recanto do Sol.

Isso porque, às vésperas de começar as reformas na via pública, a empresa – que administra o trecho da BR-153 onde a estrutura se encontra – enviou alterações no projeto que estava sendo encaminhado.

Conforme relatado pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) nas redes sociais, já havia um acordo entre o município e a concessionária para que se desse início às construções na localidade.

No entanto, a Ecovias teria sugerido a possibilidade de se construir uma terceira via na pista nos dois sentidos, algo que não estava previsto no projeto da Prefeitura.

Ainda conforme a empresa, essa alteração seria algo que já estava previsto para ser executado dentro de alguns anos, mas que seria impossibilitado pelas obras da Administração Pública.

Dessa forma, se a exigência da concessionária for mantida, os processos burocráticos voltariam para a estaca zero e a obra atrasaria pelo menos por mais 120 dias (cerca de quatro meses) para começar.

Em vídeo publicado no Instagram, Roberto foi duro ao criticar a ação da Ecovias: “O que nós estamos vivendo […] são aquelas pessoas da política do mal, trabalhando para que as coisas não deem certo em Anápolis”.

Ao Portal 6 a concessionária enviou uma nota em tom evasivo, afirmando que segue avaliando o projeto do Viaduto do Recanto do Sol.

Além disso ela reforçou que “tem priorizado essas tratativas [com a prefeitura], no sentido de assegurar a celeridade e o pleno atendimento aos critérios exigidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”.