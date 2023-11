Motorista morre após caminhão sair da pista e capotar na BR-060 entre Anápolis e Brasília

Um motorista, de 50 anos, identificado como Antonio Algusto, morreu após o caminhão que dirigia capotar na BR-060, em Abadiânia. A fatalidade aconteceu na noite de terça-feira (07).

A tragédia ocorreu no momento em que a vítima trafegava na altura do km 49, sentido Anápolis e Brasília (DF), no veículo de grande porte, que transportava gêneros alimentícios.

Nesse momento, já nas proximidades do pedágio da cidade de Alexânia, o automóvel acabou saindo da pista e tombando em um canteiro central.

Com a ação, o caminhão acabou capotando para o lado esquerdo, ficando em cima do corpo do motorista, que não resistiu e veio a óbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local.

No ambiente, os bombeiros conseguiram cortar o cabo da bateria, com auxílio de ferramentas hidráulicas, evitando um possível incêndio por curto circuito.

O corpo do motorista e o veículo foram deixados sob responsabilidade da Triunfo Concebra – concessionária responsável pela rodovia – e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).