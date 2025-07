Empresa de marketing digital em Aparecida de Goiânia entra na mira da Polícia Civil

Investigações indicam que proprietário tinha extensa ficha criminal e prejuízo estimado supera R$ 100 mil

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2025

Investigação cumpre mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra empresa de markentig digital. (Foto: Divulgação/ PC)

Uma investigação instaurada pela Polícia Civil (PC) de Goiás cumpriu, na manhã desta quarta-feira (09), um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra um homem suspeito de praticar estelionato usando uma empresa de marketing digital, em Aparecida de Goiânia.

O caso veio à tona após um empresa do ramo farmacêutico contratar os serviços do referido estabelecimento, de propriedade do investigado, pelo valor de R$ 32 mil, para a criação de um e-commerce e serviços de marketing digital.

No entanto, após oito meses da contratação, nenhuma das demandas solicitadas foi entregue, o que levou a denúncia.

De acordo com a PC, o suspeito utilizava a mesma metodologia: captava clientes, prometia serviços especializados, recebia os valores via cartão de crédito ou PIX e, no fim, não executava nenhuma das obrigações.

As investigações ainda apontam que o homem possui uma extensa ficha criminal, com registros de estelionato em Goiás, Tocantins e Bahia, utilizando diferentes empresas com o intuito de dificultar a identificação. O prejuízo estimado é de mais de R$ 100 mil.

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos contratuais, registros financeiros e outros elementos.

O suspeito foi preso e está à disposição do Poder Judiciário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!