Sem receber, funcionários terceirizados paralisam limpeza nas unidades de saúde de Anápolis

De forma reiterada e consistente, a empresa Garra Forte Administração e Serviços Ltda – responsável pelo trabalho de limpeza de Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Anápolis – vem notificando a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) sobre os atrasos em repasses de valores a fim de cumprir o acordo de prestação de serviço. Em vão. Assim, desde terça-feira (07), os funcionários se sentiram ‘obrigados’ a paralisar os serviços nas UBS – o que pode acarretar em perigo sanitário.

O Portal 6 teve acesso a um documento extrajudicial, datado de outubro de 2023, em que revela um histórico de tentativas de quitação das dívidas. Até a primeira quinzena daquele mês, por exemplo, a Semusa encontra em atraso com a empresa na casa de R$ 738.145,98 – ao considerar repactuações de valores oriundos de acordos coletivos dos anos de 2022 e 2023.

Não obstante, há atrasos mensais pontuais como o de mais de R$ 800 mil em agosto último, mesmo valor em setembro de 2023 e R$ 799.907,95 em relação a fatura de outubro deste ano. No total, somente ao somar os três últimos meses, a dívida é de cerca de R$ 2,4 milhões.

Vale destacar que, no mesmo documento, o jurídico da empresa aponta que em junho de 2023, em uma das tentativas de receber pelos serviços prestados, sequer houve resposta por parte da prefeitura “em total desrespeito e descaso por parte da gestora do contrato’, pontua. Assim, um novo ofício foi encaminhado – também sem resposta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a nota referente a agosto, emitida em setembro foi paga na data de hoje, 08 de novembro. Já a nota de setembro, emitida em outubro, está em procedimento padrão financeiro para liquidação.

Leia nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a nota referente a agosto, emitida em setembro foi paga hoje, 08 de novembro. A nota de setembro, emitada em outubro, está em procedimento padrão financeiro para liquidação. Já a nota de outubro não foi emitida pela empresa até a presente data.

De toda forma, o contrato com a referida empresa inviabiliza qualquer tipo de paralisação dos serviços e a Semusa está em tratativa com a Garra para que não haja comprometimento no atendimento à população.