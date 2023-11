Quem não quer ter sucesso na vida amorosa e, ao mesmo tempo, descolar uma grana extra, conseguindo de alguma forma atrair dinheiro e amor para a vida?

Pois bem, essas duas grandes coisas, muito almejadas pelas pessoas, podem ser a promessa perfeita para a felicidade, mas um sonho idealizado e um pouco inalcançável.

Por conta disso, muita gente recorre a algumas mandingas para acelerar esse processo e não ter que depender 100% do acaso para que as coisas aconteçam.

Hoje trouxemos algumas simpatias que podem te ajudar nesse processo e, por mais cético que você seja, vale a pena tentar apostar nessas dicas!

6 formas de atrair dinheiro e amor sem prejudicar ninguém:

1. Folha de louro ao seu lado

Começando nossas simpatias, a folha de louro pode ser sua aliada fora da cozinha. Nesse caso aqui, esse condimento é um símbolo da vitória, usada como coroa nos tempos antigos.

Isso quer dizer que ela pode te ajudar a ter sucesso nas finanças e nos relacionamentos.

Para isso, incorpore ela em seu banho, carteira e até travesseiro! Sempre mentalizando coisas boas e prosperidade.

2. Banho de canela

O bom e velho banho de canela já é figurinha repetida quando o assunto é amor, né? Pois bem, como não se mexe no time que está ganhando, aposte nessa mandinga! Ela vai te ajudar a ter muito sucesso na vida!

Para isso, prepare um chá de canela bem concentrado e despeje por todo corpo, sempre mentalizando aquilo que deseja. Boa sorte!

3. Estátua de Buda à vista

Por falar em sorte, aqui está a origem dela: Buda! Ter uma estátua dessa figura hiduista em casa, trabalho e onde mais quiser, é mais uma alternativa para atrair coisas boas para sua vida, como dinheiro e amor.

Para isso, sempre deixe a imagem bem a vista e deposite suas expectativas nela!

4. Alecrim às segundas

Essa simpatia é para te trazer coisas boas a semana inteira! Sempre às segundas-feiras, coloque uma colher de sal grosso e três galhos de alecrim em um copo de água. Toda vez em que sair de casa, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, pedindo para Deus afastar de sua vida as pessoas invejosas.

Após isso, ao voltar para casa, jogue a água na pia e os galhos no lixo, pensando novamente que está mandando embora as pessoas invejosas. E agora espere as coisas deslanchar em sua vida!

5. Vela roxa para o amor

Aqui está uma simpatia destinada unicamente para o amor! Vela roxa sobre pires branco é a aposta da vez!

Para isso, acenda o item e faça o ritual de pedir à vela um amor benevolente, duradouro e ao lado daquela pessoa.

6. Atenção para o seu corpo

Por fim, não ignore a energia do seu corpo, ela é fundamental para manter a ordem em sua vida e toda prosperidade que precisa, tanto no amor, quanto na parte financeira.

Para isso, tenha uma conscientização sobre seu campo energético e sua saúde, interiorizando positividade.

