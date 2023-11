Existem diversas técnicas comentadas na internet para fazer uma pessoa ficar apaixonada em você, seja com orações, rituais, truques psicológicos ou atitudes genuínas. Mas tem um método infalível que você precisa conhecer para ganhar o coração dessa pessoa.

Apesar de ser um mecanismo perfeito, é preciso usar com cautela para não acabar magoando qualquer pessoa por aí. Trata-se de uma tática envolvendo ações psicológicas e esse alguém que você tanto quer pode ficar viciado com a sua companhia.

Parece inacreditável, né? Mas logo abaixo vamos apresentar um passo a passo muito simples e não restará dúvidas para essa pessoa de que você é a melhor escolha que ela poderá fazer na vida dela.

Quer saber como? Então confira o método logo abaixo!

A técnica para fazer uma pessoa ficar apaixonada por você:

Bom, primeiramente é importante ressaltar que não vale agir dessa maneira com qualquer pessoa, apenas com quem você realmente quer ao seu lado para sempre. Caso contrário, será totalmente irresponsável da sua parte.

Para começar então o truque tão importante é preciso gostar muito desse alguém e passar a elogiá-la. Isso porque existem vários estudos que comprovam que, quanto mais a pessoa se sentir confortável e bem aceita com alguém, mais ela sentirá vontade de estar com ela. Logo, cria-se um vínculo sentimental e romântico entre vocês.

Mas como elogiar?

Bom, só falar bem da aparência física dela não é o suficiente. O primeiro passo é reconhecer os esforços da pessoa em questão. Valorizar as fragilidades e acolher as dores.

Uma amostra prática é quando alguém se aproxima e diz o quanto está cansado por ter trabalhado no sábado, por exemplo. Você irá dizer “uau! Eu super imagino o quanto isso possa ter sido exaustivo. Você é realmente muito dedicada em tudo que se propõe a fazer!”.

Além de se sentir acolhida, o sentimento de reconhecimento será algo incrível para esse alguém.

Outro ponto importante é levar a pessoa e se elogiar também. Seguindo o mesmo exemplo anterior, continue dizendo “somente as pessoas mais esforçadas conseguem dedicar tantas horas do final de semana no trabalho. Admiro pessoas assim”.

Isso pode parecer simples, mas atribui um grande bem-estar a qualquer um. Além disso, ela também passará a se valorizar também e a sua presença será tão confortável que se tornará um vício, além de uma paixão genuína.

