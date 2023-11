Governo de Goiás construiu primeiro colégio estadual em Anápolis após 20 anos sem nenhum

Após 20 anos sem nenhum novo colégio estadual, Anápolis foi enfim contemplada com a construção do Colégio Estadual Professor Salvador Santos, no bairro Calixtolândia, divisa com o setor Polocentro.

Ao todo, o Governo de Goiás investiu R$ 2,6 milhões, garantindo assim que os estudantes da região tivessem acesso à educação.

As obras tiveram início no dia 13 de março de 2020 e foram concluídas em fevereiro de 2022. Anteriormente, sem um local próprio, a instituição de ensino funcionava de maneira provisória em uma sede alugada da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Com o fim da construção, o colégio foi inaugurado ainda em 2022 com a capacidade de atender até 720 alunos em três turnos.

A estrutura da tão aguardada instituição conta com oito salas de aula, laboratório de ciências, midiateca (laboratório de Informática e biblioteca integrados), pátio coberto multiuso, refeitório, cozinha, além de um bloco para a administração.

A construção do Colégio Estadual Professor Salvador Santos, considerado um marco histórico na cidade, foi um ponto inicial. Isso porque apenas em 2023, 13 instituições de ensino da rede estadual estão passando por intervenções para modernizar o espaço de aprendizagem e tornar o ambiente mais seguro para os alunos.

O investimento na educação de Anápolis foi de R$ 28,7 milhões e dentre as instituições que serão repaginadas, quatro são escolas de placas que foram demolidas para serem substituídas por novas estruturas de alvenaria, sendo elas os colégios estaduais: Genoveva Rezende Carneiro, Professor José Abdalla, Vereador Luiz de Almeida e Violeta Pitaluga.