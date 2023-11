Inscrições abertas para mestrados e doutorados com início das aulas no 1º semestre de 2024

Depois do curso superior, é possível continuar os estudos. E são diversas oportunidades para quem quer ser pesquisador, seguir a carreira como docente ou ainda aprimorar os conhecimentos voltados ao mercado de trabalho.

Estão abertas as inscrições para Mestrados e Doutorados na Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA. Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de dezembro. Conforme o edital, o início das aulas está previsto para 26 de fevereiro de 2024. Inscreva-se agora.

Para se inscrever no processo seletivo dos Mestrados e Doutorados da UniEVANGÉLICA, os candidatos devem ter concluído a Graduação reconhecida pelo MEC, conforme as especificidades de cada programa contidas no edital.

Para o Doutorado, é preciso ter concluído Mestrado reconhecido pela CAPES. Estrangeiros também poderão participar da seleção, sempre em atenção à legislação vigente.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da UniEVANGÉLICA e os documentos deverão ser postados no sistema.

As avaliações serão realizadas de 4 a 8 de dezembro, sendo uma prova escrita, entrevista, avaliação do currículo Lattes e ainda a comprovação da suficiência em línguas estrangeiras (classificatório).

A previsão é que os resultados estejam disponíveis no dia 14 de dezembro e as matrículas sejam realizadas de 18 a 28 de dezembro.

“Está comprovado que quem faz Mestrado ou Doutorado amplia suas possibilidades de ganho financeiro no mercado de trabalho. Quanto maior for a qualificação, mais chances de obter melhores posições”, destaca o Professor Iransé Oliveira e Silva, coordenador de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Confira o edital completo aqui.

Opções

A UniEVANGÉLICA oferta atualmente Mestrado e Doutorado em Movimento Humano e Reabilitação, um área do conhecimento que ganhou força nos últimos anos, em especial durante a pandemia da COVID-19, que potencializou a produção de conhecimento no setor.

Quem opta por essa Pós-Graduação, tem a oportunidade de se aprofundar em duas áreas de concentração: Biodinâmica do Movimento Humano e Avaliação, Prevenção e Intervenção Terapêutica.

Nesse processo seletivo, os interessados também podem se inscrever na seleção do Mestrado e Doutorado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPS STMA).

Nessa área, é feita a capacitação de profissionais com competência em Ciências Ambientais, com enfoque na relação sociedade e meio ambiente, compreendendo a complexidade das dimensões históricas, econômicas, políticas e sociais e suas implicações.

O Mestrado em Odontologia também é uma opção. Esse curso tem como premissa o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas científicas de caráter interdisciplinar e multidisciplinar.

A proposta tem como objetivo formar pesquisadores qualificados na área odontológica, além de contribuir com o processo de produção de conhecimento, promovendo também, diversas linhas de pesquisa.

Uma outra opção é o Mestrado Profissional em Ciências Farmacêuticas, Farmacologia e Terapêutica, voltado para o mercado de trabalho. Os alunos são incentivados desde o início do Curso a solucionar problemas.

É ofertada capacitação em Imunologia, Parasitologia, Microbiologia, Farmacognosia Farmacologia e diversas áreas afins, sempre em sintonia com o que há de mais atual nesse ramo do conhecimento.