Passageiro morre no DAIA após porta de caminhão se abrir e ele cair do veículo

Um grave acidente de trânsito foi registrado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), no final da manhã desta quinta-feira (09), e provocou a morte de um homem de 44 anos.

Informações preliminares levantadas no local por militares dão conta que ele estaria no banco do passageiro de um caminhão, quando a porta do veículo se abriu e fez com que ele caísse.

Com a queda, a vítima teria sofrido uma série de ferimentos, que resultaram em hemorragia, parada cardiorrespiratória e, posteriormente, o óbito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelo próprio condutor do veículo, mas os socorristas nada puderam fazer para salvá-lo.

O homem foi identificado como Luiz Marques Cardoso, que seria trabalhador de uma indústria da região.

Assim como todos os acidentes que resultam em lesões graves ou morte, a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis deverá assumir o caso para desvendar como tudo realmente aconteceu.

* Colaborou Rafaella Soares