Brasileiros podem fazer curso de Ciência da Computação gratuito em Harvard; veja como inscrever

Para quem sempre sonhou cursar Ciência da Computação em Harvard, saiba que agora chegou o momento de brilhar.

O Projeto Na Prática está oferecendo um curso em português, gratuito, online e traduzido pela Fundação Estudar, em convênio com a respeitada instituição.

Na conclusão, o aluno recebe um certificado reconhecido e ainda pode se juntar à comunidade de pessoas com interesses semelhantes sobre a área, fazendo o próprio networking.

Serão oferecidas 25h de aulas ministradas só por gente especializada no campo da tecnologia.

A ementa busca preparar o estudante para se debruçar profissionalmente em áreas de Web Design, Banco de Dados, Sistemas Eletrônicos, Programação de Software, entre várias outras opções.

Tudo podendo ser concluído em 12 semanas ou no tempo do estudante, ajustando de acordo com a disponibilidade.

Panorama sobre o curso

O aluno vai aprender sobre Programação e Ciência da Computação, de forma algorítmica, além de ensinamentos para resolução de problemas de programação.

Também estão inclusos aulas sobre HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, algoritmos, estrutura de dados, abstração, segurança e desenvolvimento web.

Buscando expandir a janela de conhecimento dos alunos, também existe a possibilidade de se conectar, trocar ideias, conhecimentos e construir relacionamentos entre pessoas com interesses similares.

A inscrição é feita por meio do site Estudar Fora.

Basta clicar em “Quero fazer minha inscrição”. Em seguida, deve-se preencher o formulário com tudo que pede e confirma a inscrição para ter acesso completo ao curso.

O site disponibiliza introdução e mais 10 módulos de aulas, além de uma apostila de material complementar.