O alerta para quem dorme e deixa o celular carregando a noite toda

Sem sombra de dúvidas, o aparelho celular se tornou um utilitário que desempenha um papel fundamental na vida das pessoas.

Além de fazer ligações e enviar mensagens, os smartphones são usados para acessar a internet, redes sociais e aplicativos diversos.

Eles também servem como ferramentas de trabalho, entretenimento, educação e organização pessoal. Além disso, a câmera dos celulares é amplamente utilizada para fotografias e vídeos.

No entanto, o uso excessivo durante o dia pode acabar desgastando a vida útil da bateria e algumas pessoas acabam deixando o telefone carregando durante toda a noite.

Portanto, equilibrar o uso do celular é importante para manter uma vida saudável e produtiva.

O alerta para quem dorme e deixa o celular carregando à noite toda

A Apple, na sua aba de ajuda técnica, reforça que uma bateria normal é feita para “reter até 80% de sua capacidade original em 500 ciclos completos de carga quando operando em condições normais”.

De acordo com a Samsung, “carregar a bateria até 100% com muita frequência pode afetar negativamente a vida útil geral da bateria”.

Por esse motivo, carregar o smartphone durante a noite não tem necessidade alguma e acelera o envelhecimento precoce da bateria.

Os modelos de íon de lítio podem ficar sobrecarregados, além do risco de superaquecimento da estrutura ou até mesmo pegar fogo.

Os especialistas em tecnologia recomendam não guardar as baterias em locais onde possam aumentar a temperatura e também utilizar carregador e cabos apropriados do modelo específico do aparelho.