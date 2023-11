7 cidades de Goiás já têm data para receber a Caravana do Papai Noel da Coca-Cola; veja lista

A tradicional caravana do Papai Noel da Coca-Cola, que ocorre no fim do ano em diversas cidades do Brasil, já tem data marcada para chegar em sete municípios de Goiás.

A primeira cidade goiana a inaugurar a ‘magia do Natal’ é Cidade Ocidental. O desfile de caminhões está previsto para o dia 18 de novembro, a partir das 18h. O trajeto terá como ponto de referência Lago Jacob.

Na mesma data, Valparaíso de Goiás também terá sua própria apresentação, mas às 20h30. A rota começará na Rodovia Pres. Juscelino Kubitschek e será concluída na Rua Seis.

Logo em seguida, o percurso será feito em Luziânia. A caravana deve chegar no dia 24 de novembro, a partir das 18h. Um dos locais de indicação será o Centro de Distribuição do Sol.

Já no dia 25 de novembro será a vez da cidade de Catalão. O tradicional show de luzes deve invadir a cidade a partir das 18h. O ponto de referência será o posto JK.

Em 01º de dezembro, quem receberá a caravana é Formosa, também a partir das 18h. O ponto de referência será a Avenida Brasil.

No dia seguinte, será a vez de Planaltina, no horário padrão das 18h. O ponto de referência será a Avenida Pedro Ludovico.

Por fim, o último município confirmado que irá receber os caminhões é Águas Lindas de Goiás, no dia 13 de dezembro, a partir das 18h.

O trajeto terá início na Avenida Santa Luzia, no Águas Lindas Shopping, e término na Rua São Paulo.

Em 2023, a Campanha de Natal da Coca-Cola tem a temática ‘Desperte o Papai Noel que há em você’ e propõe ressaltar ações altruístas que ecoam pelo globo.

Mais informações sobre os percursos estão disponíveis no site da empresa.