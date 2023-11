O Governo Federal emitiu um comunicado alertando sobre o pagamento do 13º para os beneficiários do programa Bolsa Família – programa que oferece auxílio de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nas vésperas do início do pagamento referentes ao mês de novembro, muitos contemplados pela iniciativa ainda se questionam sobre os adicionais do décimo terceiro.

Governo Federal faz aviso sobre pagamento do 13º para o Bolsa Família

Para os beneficiários do programa Bolsa Família que se perguntavam sobre o pagamento do 13º, o Governo Federal emitiu um anúncio sobre a temática.

No entanto, para a categoria, o aviso pode ser, na realidade, no balde de água fria. Isso porque em março deste ano, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou durante entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo” que o Governo Federal não iria retomar o pagamento do 13º.

A única vez que essa parcela foi paga foi durante o primeiro mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019 – fato que foi enxergado pelo político como Wellington como estratégia eleitoral.

Na época, além do 13º, os contemplados pelo programa social também receberam um abono natalino. O valor correspondia a uma parcela extra do benefício referente ao mês de dezembro.

O programa Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 e consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Anteriormente, durante o Governo Bolsonaro, o programa havia sido substituído pelo nome Auxílio Brasil. No entanto, apesar da alteração, o programa manteve o valor de R$ 600 por família que era oferecido pela iniciativa anterior.

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário que os solicitantes cumpram alguns requisitos, dentre eles: realizar o acompanhamento pré-natal; fazer o acompanhamento do calendário nacional de vacinação; fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 07 anos; e, para crianças de 04 a 05 anos, é necessário ter frequência escolar mínima de 60%.

